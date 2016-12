Waipu.tv sucht Beta-Tester für Zugriff über Amazon Fire TV

Nicht nur mit neuen Fernsehsendern im Portfolio will das IPTV-Angebot Waipu.tv auf sich aufmerksam machen. Um seine Reichweite über den Amazon Fire TV zu erhöhen, sucht Waipu.tv nun Beta-Tester.



Das Anfang Oktober gestartete IPTV-Angebot Waipu.TV baut nicht nur sein Programmangebot aus, sondern schraubt auch an seiner Reichweite. So soll die Plattform künftig auch über den Amazon Fire TV zu empfangen sein. Dafür ist allerdings noch Entwicklungsarbeit notwendig, wofür der Waipu.tv-Betreiber Exaring noch Beta-Tester sucht.