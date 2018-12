Waipu.tv gibt heute die Unterstützung für Amazon Alexa Sprachsteuerung bekannt. Nutzer, die Waipu.tv auf ihrem Fire TV verwenden, können nun die TV-Plattform bequem über Spracheingaben zu steuern.



Der Waipu.tv Alexa Skill wurde in enger Abstimmung mit Amazon entwickelt. Somit kann man per eigener Stimme ein Live-TV-Programm am Fernseher bedienen.