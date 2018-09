Waipu.tv wird 2 - Extra-Gratismonat für Neukunden

Zwei Jahre nach dem Launch sieht man sich bei Waipu.tv mittlerweile etabliert im Online-Fernsehmarkt.



Pünktlich zum zweiten Geburtstag überschreitet Waipu.tv die Schallmauer von 1 Millionen Nutzern. Der deutsche Anbieter für Online-Fernsehen startete Ende September 2016 mit seinem Angebot. Als Dankeschön für zwei erfolgreiche Jahre schenkt Waipu.tv jedem neuen Nutzer zwei kostenlose Kennenlern-Monate.