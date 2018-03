Waldi goes Social Media

Waldemar Hartmann geht mit der Zeit. Der Kult-Moderator hat vor, im Netz über die anstehende Fußball-Weltmeisterschaft in Russland zu berichten.



Zur Fußball-Weltmeisterschaft in Russland im Sommer 2018 will der ehemalige ARD-Mann Waldemar "Waldi" Hartmann (69)bei einem Startup auf Facebook und Instagram loslegen. "Ich merke, dass du immer Journalist bleibst", sagte Hartmann der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Außerdem: Erfahrung gibt es nicht im Schnellkurs und ich habe noch was zu sagen. Das Netz darf man nicht Hatern und Bekloppten überlassen". Der Fußballexperte wird am 10. März 70 Jahre alt. Sein Weg sei noch nicht zu Ende. "Es geht erst los."