"Walk of Fame": Hollywood-Paar Hawn und Russell erhält Stern

Zuwachs auf der berühmtesten Straße Hollywoods: Goldie Hawn und Kurt Russel erhalten auf dem "Walk of Fame" ihren eigenen Stern. Zu den Gastrednern bei der Enthüllungszeremonie für das Paar gehört auf Quentin Tarantino.



Seite an Seite sollen die amerikanischen Schauspieler Goldie Hawn (71) und Kurt Russell (66) mit zwei Sternen in Hollywood verewigt werden. Am kommenden Donnerstag (4. Mai) soll das Paar die 2609. und 2610. Plakette auf dem berühmten "Walk of Fame" enthüllen, wie die Veranstalter am Montag bekanntgaben. Als Gastredner sind Regisseur Quentin Tarantino und Schauspielerin Reese Witherspoon eingeladen. Auch Hawns Tochter, Schauspielerin Kate Hudson (38, "Almost Famous"), soll eine Rede halten.