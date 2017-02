Wall-Street-Serie "Billions" startet bei Sky in 2. Staffel

Die TV-Premiere der zweiten Staffel von "Billions" soll noch im Februar auf Sky Atlantic HD stattfinden. Darin gibt es "Homeland"-Star Damian Lewis wieder in der Hauptrolle zu sehen.



Bereits in der Nacht vom Sonntag auf Montag soll parallel zur US-Ausstrahlung auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket die erste Folge der neuen Staffel von "Billions" laufen. Die zwölf neuen Episoden wird es immer montags ab 21 Uhr wahlweise im Original oder auf Deutsch geben. "Homeland"-Star Damian Lewis und "Sideways"-Star Paul Giamatti sollen in den Hauptrollen zu sehen sein.

Damit geht der Machtkampf zwischen den beiden Ehrgeizlingen Bobby "Axe" Axelrod (Damian Lewis) und Chuck Rhoades (Paul Giamatti) in die nächste Runde. Nachdem Hedgefonds-König Bobby "Axe" Axelrod ausgebootet wurde, will er sich an seinem Erzrivalen, dem Staatsanwalt Chuck Rhoades, rächen. Obwohl beide schwer angeschlagen sind, können und wollen sie nicht aufgeben, bis der eine den anderen besiegt hat. Aber Staatsanwalt Chuck wird wegen seiner unorthodoxen Methoden vom FBI observiert und somit vom Jäger zum Gejagten. Seine Frau Wendy (Maggie Siff) fühlt sich unterdessen sowohl von ihrem Mann als auch von ihrem Chef Bobby betrogen.