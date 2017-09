Wallraff wird 75: Dokumentation zum Geburtstag

Günter Wallraff ist wohl einer der bekanntesten Investigativjournalisten Deutschlands. Am 1. Oktober wird er 75 Jahre alt - sein Sender RTL schenkt ihm daher eine Dokumentation.



Mit seinen verdeckten Recherchen wurde Günter Wallraff berühmt und zum Inbegriff von investigativem Journalismus. Er deckte unter anderem die umstrittenenen Arbeitsweisen der "Bild"-Zeitung auf, die er in dem Bestseller "Der Aufmacher" veröffentlichte.

Autor Lutz Hachmeister ist Grimme-Preisträger und erarbeitete sich zuvor schon Bekanntheit durch Filme wie "Der Hannover-Komplex", "Das Goebbels-Experiment" oder "Auf der Suche nach Peter Hartz". Hachmeister lädt Wallraff in "Wallraff war hier" an wichtige Ort seines Lebens ein, zum Beispiel nach Portugal, Hannover oder Athen.



Auch Fernsehmenschen wie Sandra Maischberger haben einen besonderen Bezug zu Günter Wallraff. Im Interview erzählt sie, wie sie seinetwegen Journalistin wurde: "Wenn sich da einer infiltrierte und die BILD-Machenschaften aufdeckte, war das für uns ein Held." Ebenso äußert sich "Zeit"-Chef Giovanni di Lorenzo über seinen Kollegen. "Wallraff ist irgendwo auch ein Getriebener. Ein Mensch, der auch verwundbar ist."



RTL zeigt "Wallraff war hier" am 9. Oktober um 22.30 Uhr.