Wann kommt "Batman" in die Kinos?

Mit "Batman v Superman: Dawn of Justice" feierte Ben Affleck sein Debüt als "Batman". Die Frage, die sich Fans des schwarzen Ritters seitdem stellen ist: Wann kommt der "Batman"-Solofilm mit Ben Affleck?



Der Zeitplan der DC-Filme sieht einen "Batman"-Solofilm eigentlich gar nicht wirklich vor. Mit "Batman v Superman: Dawn of Justice" führte man Batman in das neue DC-Kinouniversum ein, das mit "Man of Steel" einst seinen Auftakt feierte. Während andere DC-Filme aber schon längst mit einem Starttermin versehen sind, wurde ein "Batman"-Film bislang eher immer unter der Hand gehandelt. Ben Affleck selbst ließ bereits vor längerer Zeit verlauten, an dem "Batman"-Film zu arbeiten. Offensichtlich übernimmt er schließlich nicht nur die Hauptrolle, sondern schreibt auch am Drehbuch mit; und er könnte sogar auf dem Regiestuhl sitzen.