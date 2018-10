"Wann sind wir da": Vox-Eigenproduktion startet Dreharbeiten

Die neue Serie um Leben und Probleme einer fünfköpfigen Familie wartet mit diversen bekannten Gesichtern, wie zum Beispiel Jürgen Vogel, auf und soll 2019 ausgestrahlt werden.



Jürgen Vogel und Bettina Lamprecht spielen die Eltern der Familie, um die sich in "Wann sind wir da" alles dreht.