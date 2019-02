Wann startet Apple seinen Video-Streamingdienst?

Sind es nur noch Wochen, oder doch noch Monate? Zumindest lange wird es nicht mehr dauern, bis Apple seinen seit Jahren vorbereiten Video-Streamingdienst demnächst an den Start bringt. Die Medien-Spatzen pfeifen es bereits von den Dächern.



Der iPhone-Konzern wolle das Angebot am 25. März vorstellen und habe dazu Hollywood-Stars wie Jennifer Aniston und Reese Witherspoon eingeladen, schrieb der Finanzdienst Bloomberg. Der Dienst solle dann zum Sommer ans Netz gehen, hieß es unter Berufung auf informierte Personen. Der Sender CNBC berichtete unterdessen, Apple strebe einen Start bereits im April oder Anfang Mai an.