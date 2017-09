Wartepause um: ProSieben Maxx setzt "Supernatural" fort

In Deutschland bei "Supernatural" auf dem neuesten Stand zu bleiben ist aktuell nicht leicht. Doch im Free-TV geht es zumindest bald weiter. ProSieben Maxx zeigt die 11. Staffel ab Oktober.



Fans der Serie "Supernatural" haben es in Deutschland nicht leicht. In den USA geht bei The CW demnächst die 13. Staffel an den Start. Bei Sky wurde der Beginn der zwölften Laufzeit kurzfristig verschoben und im deutschen Free-TV hängt man aktuell sogar noch ein wenig weiter hinterher.