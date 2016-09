Wartungsarbeiten: DVB-T-Sender Kleve und Langenberg betroffen

An den DVB-T-Sendern an den Standorten Kleve und Langenberg werden Wartungsarbeiten durchgeführt. Deshalb fallen einige DVB-T-Sender kurzzeitig aus.



Für den heutigen Mittwoch wurden Wartungsarbeiten für die DVB-T-Sender an den Standorten Kleve und Langenberg angesetzt. Während dieser Wartungsarbeiten und gesetzlicher Prüfungen werden einige DVB-T-Sender daher kurzzeitig abgeschaltet.



Betroffen sind von der Abschaltung in Kleve, die von 9.05 Uhr bis 12.00 Uhr andauern wird, die Regionen Kleve, Kalkar, Emmerich am Rhein, Goch und Kranenburg. Der Empfang wird für den DVB-T-Kanal 46 (WDR, NDR, MDR, SWR) daher kurzzeitig unterbrochen bzw. eingeschränkt sein. Nicht betroffen sind Fernsehhaushalte, die das Programm per Kabel oder Satellit empfangen.