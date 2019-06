Warum das "Hotel" ISS etwas mit dem Mars zu tun hat

Es ist das teuerste Hotel des Universums, trotzdem müssen seine Gäste aufbereiteten Urin trinken. Die Nasa will auf der Raumstation ISS verstärkt Touristen und auch Unternehmen beherbergen. Die US-Raumfahrtbehörde hat dabei ein viel größeres Ziel.



Es war ein wenig so, als wäre der Vater zu früh aus dem Urlaub wiedergekommen und hätte dem Sohn die Hausparty versaut. Donald Trump befand sich in der Präsidentenmaschine Air Force One, auf dem Rückflug von Staatsbesuchen in Europa, da forderte er die US-Raumfahrtbehörde Nasa per Twitter dazu auf, doch bitte nicht über solche Kleinigkeiten wie eine Mondmission zu sprechen. "Das haben wir schon vor 50 Jahren gemacht", schrieb er gerade an dem Tag, an dem die Nasa eigentlich mit etwas anderem Schlagzeilen machen wollte. Nur Stunden zuvor hatte sie die Öffnung der Raumstation ISS für weitere Touristen angekündigt.



In der Tat handelt es sich bei den am Freitag vorgestellten Plänen der Nasa um eine grundlegende Änderung. Zwar waren seit 2001 schon insgesamt sieben private Astronauten auf der Internationalen Raumstation, nun aber soll die ISS, die ungefähr so groß wie ein Fußballplatz ist, ab 2020 für etwa zwölf Weltall-Urlauber pro Jahr herhalten. Nasa-Finanzchef Jeff DeWit kündigte an, dass die Annehmlichkeiten von Hotels wie Hilton oder Marriott nicht erreicht würden.