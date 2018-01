Warum es auch heute keine Einschaltquoten gibt

Wer am Freitag oder Wochenende geduldig auf die TV-Quoten des vorigen Abends wartete, hatte Pech. Auch heute wird es keine geben.



Die Arbeitsgemeinschaft Videoforschung (AGF) hat die Ausweisung der tagesaktuellen TV-Leistungsdaten ausgesetzt. Der Grund ist ein Übertragungsproblem. Es können seit Donnerstagabend keine Daten aus den Messhaushalten der GfK mit TC Score-Messgeräten abgerufen werden. Deshalb gab es bereits am Freitagmorgen und auch am Wochenende keine tagesaktuellen Reichweitendaten für den Vortag.