Warum lässt Netflix die Serie dann auslaufen?

Manche Serien überleben kaum ein paar Folgen, für "House of Cards" kommt jetzt nach immerhin sechs Staffeln das Aus. Dem preisgekrönten Polit-Drama ging langsam die Luft aus. Könnten auch Vorwürfe gegen Hauptdarsteller Spacey eine Rolle gespielt haben?



Das Spiel ist bald aus für Frank Underwood. Der kalt berechnende Spitzenpolitiker aus der Serie "House of Cards" wird sich kommendes Jahr zum letzten Mal mit verschmitzter Miene an das Publikum wenden. Denn nach dann sechs Staffeln läuft das beliebte Netflix-Drama 2018 aus. Die Ankündigung ist eine Überraschung - doch wie genau kam es dazu? Die wichtigsten Fragen im Überblick.