Warum läuft noch immer TV-Werbung für Online-Glücksspiel?

Der deutsche Glücksspielstaatsvertrag untersagt Online-Angebote wie Slots und Co. strikt, dennoch läuft im Fernsehen jede Menge Werbung für die Angebote. Grund sind Schlupflöcher und unterschiedliche Gesetzeslagen.



Werbung muss emotional, witzig und innovativ sein, um sich in den Köpfen der Menschen zu verankern. Ohne Werbung schafft es heutzutage kaum ein erfolgreiches Unternehmen, das Publikum zu erreichen. Dabei geht es vor allem um die Zielgruppe und wie diese am besten angesprochen werden sollte. Gute Werbung ist eine der wichtigsten Säulen in der gesamten Unternehmenspräsentation. Anbieter sollten daher sorgsam und gründlich vorgehen und den Werbespots genug Aufmerksamkeit schenken. Schlagkräftige Slogans, überzeugendes Design, stimmungsvolle Musik und ein wiedererkennbarer Stil ziehen das Publikum in den Bann und sorgen dafür, dass die Botschaft im Kopf bleibt.



Glücksspielwerbung im Internet

Inzwischen gibt es auch immer mehr Glücksspielanbieter, die sich im deutschen Fernsehen tummeln. Auf mrgamez.net werden Anbieter wie Net Bet, Platinum Play und Jackpot City vorgestellt. Das Mr. Green Casino sowie das Online Casino Casumo waren bereits im TV mit Werbespots zu sehen. Außerdem noch zahlreiche weitere Anbieter, die sich durch die Fernsehwerbung einen Namen machen wollen. Jeder Glücksspiel-Fan kennt die berühmten und beliebten Merkur-Automaten, die von Spielhallenbetreiber und Automatenhersteller Gauselmann entwickelt werden und an der bekannten Sonne zu erkennen sind. Auch hierfür gab es bereits einen Werbespot, der auf dem Fernsehsender ProSieben ausgestrahlt wurde.