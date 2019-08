Was bringt das neue Sky Q Update?

Besserer Jugendschutz, vereinfachtes Hauptmenü und mehr - die Änderungen durch das neueste Update im Detail.



Mit dem neuesten Sky Q Update erhalten Nutzer erstmals die Möglichkeit, die Jugendschutz-Einstellungen ganz nach ihren persönlichen Bedürfnissen vorzunehmen.

Drei Einstellungen wählbar

Im Modus "Standardmäßig" wird die Jugendschutz PIN zu folgenden Zeiten abgefragt: Inhalte ab 12 Jahren von 6-20 Uhr, ab 16 Jahren von 6-22 Uhr und ab 18 Jahren von 6-23 Uhr. Mit der Einstellung "Individuell" haben Kunden die Möglichkeit, ganz einfach Altersstufe und Zeitpunkt der PIN-Abfrage nach ihren Bedürfnissen auszuwählen. Im Modus "Nie" können Kunden, die keine Kinder im Haushalt haben, die PIN-Abfrage für Inhalte von FSK0 bis FSK18 komplett deaktivieren. Ausnahme sind Inhalte auf den Blue Movie Kanälen oder in der 18+ App.



Die Jugendschutz-Einstellungen können über den Menüpunkt "Mein Sky Q>Jugendschutz" modifiziert werden. Sie sind zunächst ausschließlich für den Sky Q Receiver verfügbar. Die Erweiterung auf das Receivermodell Sky+, auf die Sky Q Mini Box, sowie die Sky Go und Sky Q App erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.





Sky Q Update mit weiteren Neuerungen



Um die Bedienung noch intuitiver zu gestalten, wurde etwa das Sky Q Hauptmenü deutlich vereinfacht. Unter dem neuen Menüpunkt "Mein Sky Q" sind künftig unter anderem die Funktionen der bislang von Mobilgeräten bekannten "Mein Sky" App zu finden. Damit lassen sich direkt über den Receiver Sky PIN und Jugendschutz PIN verwalten, die gebuchten Sky Pakete einsehen und weitere Sky Pakete dazubuchen. Das neue Sky Q Softwareupdate wird innerhalb der nächsten Wochen schrittweise an alle Kunden mit Sky Q Receiver ausgespielt.