Was dürfen Politiker ARD und ZDF vorschreiben?

Ein aktuelles Gutachten zeigt: Der Gesetzgeber kann tatsächlich zu Teilen das Programm bestimmen, das wir bei der ARD und im ZDF sehen.



Immer wieder werden Vorwürfe laut, ARD und ZDF würden zu stark auf ein Program setzen, dass auf die breite Masse abzielt. Die öffentlich-rechtlichen Kanäle legen den Fokus demnach zu stark auf Quoten. Die Sender wiederum pochen auf auf ihren Auftrag der Grundversorgung. Jetzt berichtet "dwdl" von einem Gutachten im Auftrag der AG DOK, das besagt: Es gibt durchaus weitreichende Eingriffsmöglichkeiten für die Politik in das Programm.