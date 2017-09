Was macht Nora Tschirner für TNT in Oberfranken?

Eine neue Comedy-Produktion aus deutschen Gefilden wirft ihre Schatten voraus: "Arthurs Gesetz". In Oberfranken steht gerade Schauspielerin Nora Tschirner mit Jan Josef Liefers und andere Promis vor der Kamera - für die bisher teuerste Produktion von Turner in Deutschland.



Die sechsteilige Serie "Arthurs Gesetz" versammelt so einige bekannte Gesichter vor der Linse. Jan Josef Liefers, Martina Gedeck und Nora Tschirner spielen an der Seite von Ronald Kukulies, Christina do Rego und Robert Gallinowski. Wie TNT am 28. September verrät, sind die Dreharbeiten in Oberfranken gerade gestartet.