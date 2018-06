Watchbox: 160 Stunden mehr Filme und Serien dank Sony-Deal

Die Mediengruppe RTL Deutschland geht eine neue Partnerschaft ein. Watchbox-Nutzer können damit bald Filme und Serien aus dem Sony-Pictures-Portfolio streamen.



160 Stunden zusätzliches Programm verspricht RTL den Kunden seines werbefinanzierten Streaming-Angebots. Wer Watchbox nutzt, soll ab der nächsten Woche Filme und Serien aus dem Sony-Pictures-Portfolio streamen können.