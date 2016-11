Watchever: Einstellung zum Jahresende bestätigt

Einer der deutschen Videostreaming-Pioniere wird seinen Dienst zum Jahresende quittieren. Watchever kündigte gegenüber seinen Kunden das Ende an und bestätigte damit Meldungen von Mitte des Jahres.



Das Ende kam per E-Mail: Auf diesem Wege kündigte Watchever die Einstellung zum 31.12.2016 gegenüber seinen Kunden an. Damit bestätigte der Streamingdienst auch Meldungen aus dem Juli, als die Schließung des von Vivendi ins Leben gerufenen Angebots erstmals verkündet wurde.