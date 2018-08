"Watzmann ermittelt" bald in der ARD

Der Startpfiff für die Dreharbeiten einer neuen ARD-Krimiserie ist gefallen. Andreas Giebel und Peter Marto stehen für "Watzmann ermittelt" vor der Kamera.



Der Vorabend im Ersten bekommt einen neuen Hauptkommissar. Benedikt Beiss führt das Revier in der Krimiserie "Watzmann ermittelt" an. Für diese Rolle steht Andreas Giebel jetzt vor der Kamera.