Webradio Ö1 Campus feiert 20. Geburtstag

20 Jahre ist der Start des Informations- und Experimentalradioprojekts Radio 1476 her. Aus dem Provisorium wurde eine Dauereinrichtung. Am 21. März feiert Ö1 Campus nicht nur als Radioeinrichtung, sondern als Plattform für weitergehende Aktivitäten einzelner Gruppen seinen 20. Geburtstag.



Zwei Jahrzehnte ist es her, dass das Informations- und Experimentalradioprojekt Radio 1476 startete. Damals sendete es noch auf Mittelwelle 1476 kHz.



Studierende, Angehörige von Minderheiten, Schüler/innen und Radiointeressierte konnten hier öffentlich in mediale Kommunikation treten, eigene Sendungen präsentieren und Diskussion anregen. 2009 wurde es in das Webradio Ö1 Campus umgewandelt, was nun seinen 20. Geburtstag feiert.