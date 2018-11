Wechsel im ARD-Studio London - Dittert kommt für Hüsch

Für die Zuschauer der ARD wird vom nächsten Jahr an eine bekannte London-Korrespondentin wieder aus der britischen Hauptstadt berichten.



Annette Dittert (55) kehrt als Fernseh-Korrespondentin und Studioleiterin zurück ins dortige ARD-Studio und übernimmt die Aufgaben von Hanni Hüsch (61), wie der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Mittwoch in Hamburg mitteilte. Hüsch wechsele zurück ins ARD-Hauptstadtstudio nach Berlin.