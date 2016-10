Wegen Angelique Kerber: ARD und ZDF testen Tennis

Lange Zeit gab es bei ARD und ZDF kein Tennis zu sehen. Nun wollen die Öffentlich-Rechtlichen austesten, ob Angelique Kerbers Erfolg dem Sport zu einem Boom verholfen hat und sich als Zuschauermagnet erweist. Sonst bleibt die Ausstrahlung eine Ausnahme.



Am Sonntag beginnt das Kerber-Experiment. Nach jahrelanger Pause zeigen ARD und ZDF mit der WTA-Weltmeisterschaft der besten acht Spielerinnen der Saison wieder ein großes Tennisturnier. Sie wollen testen, ob es durch Angelique Kerber in Deutschland einen neuen Boom gibt. Wenn Tennis-Übertragungen mit der Australian- und US-Open-Siegerin nicht funktionieren - mit wem dann?



"Wir hoffen, dass dieses Angebot auch die entsprechende Akzeptanz und Resonanz bei den Fernsehzuschauern finden wird und Angelique Kerber damit die verdiente Aufmerksamkeit bekommt", sagte ZDF-Sportchef Dieter Gruschwitz. Was er nicht sagt: Sind die Quoten trotz Kerber schlecht, dürfte es für lange Zeit keine weiteren Tennis-Übertragungen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen geben.