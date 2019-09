Wegen Batman-Mörder: Appell an Warner Bros. vor "Joker"-Premiere

Vor dem Kinostart des preisgekrönten Films "Joker" haben Hinterbliebene von Opfern des sogenannten Batman-Mörders Warner Bros. zu einem Bekenntnis für strengere Waffenkontrolle aufgefordert.



Der düstere Trailer des in Venedig kürzlich mit dem Goldenen Löwen ausgezeichneten Psychothrillers habe sie an das Blutbad 2012 in dem Kino in der US-Stadt Aurora während eines Batman-Films erinnert, sagte Sandy Phillips, die Initiatorin eines entsprechenden Briefes an die berühmten Studios, am Dienstag (Ortszeit) dem TV-Sender ABC und anderen US-Medien.