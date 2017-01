Wegen "Bedenken": Britische Sky streicht Michael-Jackson-Sendung

Wegen Kritik an seiner Darstellung Michael Jacksons will der britische TV-Sender Sky eine geplante Sendung über den verstorbenen "King of Pop" nicht ausstrahlen.



Die halbstündige Folge "Elizabeth, Michael and Marlon" der Serie "Urban Myths" erzählt von einer angeblichen Reise Jacksons mit den ebenfalls verstorbenen Schauspielern Liz Taylor und Marlon Brando von New York nach Los Angeles. Die drei sollen nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 mit dem Auto gemeinsam mehr als 800 Kilometer zurückgelegt haben, da sämtliche Flüge nach der Attacke gestrichen worden waren.



Jacksons Tochter Paris (18) aus seiner Ehe mit Debbie Rowe hatte sich entsetzt gezeigt über die Darstellung ihres Vaters durch den britischen Schauspieler Joseph Fiennes (46). "Ich bin dadurch so unglaublich gekränkt, wie viele andere Menschen sicher auch, und es verursacht bei mir ehrlich gesagt Brechreiz", schrieb sie auf Twitter. Auch Fiennes hatte sich "schockiert" gezeigt, dass er für die Rolle gewählt worden sei. "Ich bin ein weißer, Mittelklasse-Typ aus London", sagte er im Januar 2016 vor Produktion der Folge.