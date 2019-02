Wegen Bibiana Steinhaus: Keine Fußball-Übertragung im Iran

Weil Bibiana Steinhaus das Bundesliga-Gastspiel des FC Bayern am Freitag in Augsburg geleitet hat, soll die Übertragung des Spiels im iranischen Staatsfernsehen IRIB abgesagt worden sein.



Das berichteten diverse iranische Medien am Samstag und veröffentlichten auch Bilder der deutschen Schiedsrichterin. Wegen der strengen islamischen Vorschriften werden im iranischen Fernsehen keine Bilder von freizügig gekleideten Frauen – wie etwa in kurzen Sporthosen – gezeigt. In Spielfilmen werden solche Szenen zensiert.