Wegen Computerpanne: Außeneinsatz auf der ISS

Computerprobleme auf der Internationalen Raumstation ISS machen am Dienstag einen ungeplanten Außeneinsatz von zwei US-Astronauten notwendig.



Nach Angaben der US-Weltraumbehörde Nasa sollen Kommandantin Peggy Whitson und ihr Kollege Jack Fischer gegen 14.00 Uhr MESZ für die Reparatur aus der Station aussteigen. Der Einsatz soll etwa zwei Stunden dauern.