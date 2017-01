Wegen Cyberangriffen: US-Börsenaufsicht ermittelt gegen Yahoo

Yahoo steht nun im Zentrum von Ermittlungen der US-Börsenbericht. Dabei geht es um die Frage, ob der Internetkonzern zu spät über die erfolgten Hackerangriffe berichtet hat.



Die US-Börsenaufsicht SEC geht laut einem Zeitungsbericht der Frage nach, ob Yahoo zu spät über die zwei massiven Hacker-Angriffe auf den Internet-Konzern informierte. Die Behörde habe bereits im Dezember entsprechende Dokumente bei Yahoo angefordert, berichtete das "Wall Street Journal" unter Berufung auf unterrichtete Personen am Montag. Die beiden großen Online-Attacken aus den Jahren 2014 und 2013 waren erst im zweiten Halbjahr 2016 nach der Vereinbarung des Verkaufs des Webgeschäfts von Yahoo für 4,8 Milliarden Dollar an den Telekom-Konzern Verizon bekanntgeworden.