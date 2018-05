Wegen DSGVO: Produktrückruf bei Sengled

Kaum ein Unternehmen und eine Branche scheint von der neuen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) nicht betroffen zu sein. Das die neuen Regelungen gelegentlich auch schmerzhafte finanzielle Belastungen bedeuten können, zeigt eine aktuelle Rückrufaktion der Firma Sengled.



Das in China ansässige Unternehmen bietet verschiedene Smart-Home-Komponenten aus den Bereich Beleuchtung und Sicherheit an. Einen umfangreichen Test hatten wir bereits auf Smart-Wohnen.net veröffentlicht. Dabei bedient sich der Hersteller zumindest bei der IP-Sicherheitskamera Sengled Snap einer zentralen Cloud-Lösung, die ganz offensichtlich nicht oder nur unzureichend den Vorschriften der DSGVO entsprechen. Aus diesem Grund startet der Anbieter nun eine groß angelegte Rückrufaktion, wie den Nutzern aktuell per E-Mail mitgeteilt wird.