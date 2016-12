Wegen Hackerangriff: USA weisen russische Diplomaten aus

Die vermeintliche Manipulation des US-Wahlkampfs durch russische Hacker hat kurz vor Jahresende Konsequenzen: Der noch amtierende US-Präsident Barack Obama hat nun 35 russische Diplomaten des Landes verwiesen.



Die Zahl der Hackerangriffe auf Regierungsserver hat in 2016 merklich zugenommen, kurz vor Jahresende zieht zumindest der noch drei Wochen amtierende US-Präsident Barack Obama Konsequenzen: Aufgrund der vermeintlichen Manipulation im US-Wahlkampf wurden Sanktionen gegen russische Geheimdienste und Diplomaten verhängt.