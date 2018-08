Wegen Mord - Chinesisches Uber stellt Dienst ein

Der Ride-Sharing-Dienst Hitch geht in eine Zwangspause. Das chinesische Unternehmen Didi Chuxing reagiert damit auf jüngste Ereignisse. Ein Fahrer soll eine Passagierin ermordet haben.



Es ist ein Albtraum. Eine junge Frau bestellt sich einen Fahrer, um sicher nach Hause zu kommen. Dieser vergewaltigt und tötet sie stattdessen. Genauso soll es am Freitag in der ostchinesischen Stadt Wenzhou passiert sein. Der Ride-Sharing-Dienst Hitch stellt aus diesem Grund vorläufig den Dienst in ganz China ein, berichtet "Heise".