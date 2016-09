Wegen Programmänderung: Sat.1 verzichtet auf "Rush Hour"

Sat.1-Chef Kaspar Pflügler nimmt große Änderungen im Programm vor. Vor allem beim Sonntags- und Montagsprogramm wird umgebaut. Die Folge: Der Sender verzichtet auf die angekündigte Ausstrahlung der Serie "Rush Hour".



Vor Kurzem hat Sat.1 den Start der neuen Crime-Comedy-Serie "Rush Hour" angekündigt. Die Serie greift den gleichnamigen Blockbuster mit Jackie Chan und Chris Tucker auf, die als ungleiches Polizistenpaar auf Verbrecherjagd gehen. Im Serien-Remake spielen Jon Foo und Comedian Justin Hires das komische Cop-Duo. Ursprünglich hatte Sat.1 geplant, die Serie immer sonntags um 22.10 auszustrahlen.