Wegen Trollen: Deutsche Welle schaltet Kommentarfunktion ab

In einem bedrückenden Kommentar erklärt Chefredakteurin Ines Pohl den überraschenden Schritt der Deutschen Welle.



Ab sofort wird die DW Nutzerkommentare nur noch unter ausgewählten Artikeln zulassen. Diese sollen dann besondere Aufmerksamkeit erhalten. Für den überraschenden Schritt macht Chefredakteurin Ines Pohl insbesondere Internet-Trolle verantwortlich.

Der Redaktion sei die Entscheidung nicht leicht gefallen, da gerade die DW für sich selbst in Anspruch nimmt, die demokratische Ader des Internet nutzen zu wollen. Pohl berichtet allerdings, dass die Kommentare auf der Seite allerdings immer mehr am "konstruktiven Meinungsaustausch" vorbeigingen. Stattdessen sei der Diskurs "geprägt von persönlichen Beschimpfungen, Beleidigungen und rassistischen Äußerungen, die auf unserer Seite nichts zu suchen haben."



Auch rechtliche Überlegungen haben die DW zum Handeln gezwungen. In bestimmten Fällen können auch Redaktionen für den Inhalt von Kommentaren verantwortlich gemacht werden. Nun möchte man bei der DW die Kommentarfunktion nur noch zu bestimmten Artikeln aktivieren, auch um eine angemessene Pflege der Diskussion zu ermöglichen.