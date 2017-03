Wegen US-Atomsparte: Toshiba kann keine Quartalszahlen vorlegen

Die Probleme bei Toshiba weiten sich aus. Der angeschlagene Technologiekonzern kann aufgrund großer Probleme bei der US-Atomsparte erneut die Quartalszahlen nicht vorlegen. Bei einer weiteren Verschiebung droht den Japaner gar die Streichung vom Börsenzettel.



Der angeschlagene japanische Technologiekonzern Toshiba will sich nach massiven Problemen von seiner US-Atomsparte trennen. Das Unternehmen erwäge den Verkauf der Mehrheitsanteile an der Tochter Westinghouse, teilte Toshiba mit. Die Finanzaufsicht erlaubte dem Konzern, die Vorlage der Quartalszahlen wegen der Probleme bei der US-Sparte erneut zu verschieben. Die nächste Frist zur Vorlage der Zahlen für die ersten neun Monate des bis Ende März laufenden Geschäftsjahres ist der 11. April. Kann Toshiba auch diese Frist nicht einhalten, droht die Streichung vom Börsenzettel.