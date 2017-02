Wegen Update: 80 neue Pokémon in "Pokémon Go"

Der Hype um "Pokémon Go" ist noch nicht vorüber. Mit einem neuen Update bekommen die Trainer nun die Gelegenheit, zahlreiche neue Pokémon zu jagen.



Der Hype um "Pokémon Go" ist noch längst nicht vorbei: Niantic, Inc. und The Pokémon Company International gaben bekannt, dass schon bald 80 zusätzliche Pokémon in "Pokémon Go" erscheinen werden. Dazu gehören Pokémon, die zuerst in der Johto-Region in den Videospielen Pokémon Gold und Pokémon Silber entdeckt wurden, darunter Endivie, Feurigel und Karnimani. Trainer können diesen "wilden" Pokémon auf den Entdeckungsjagden in ihren Nachbarschaften und Städten begegnen und sie dort fangen.

Zusätzlich zu den Pokémon, die zum ersten Mal im Spiel erscheinen, enthält das neueste Update auch Änderungen der Spielmechanik. Die neuen Herausforderungen an Trainer umfassen ein verändertes Spielverhalten bei Begegnungen, neue Entwicklungsitems, zwei neue Beeren und eine erweiterte Auswahl von Outfits und Accessoires für Trainer-Avatars.