Wegen Werbekunden-Schwund: Youtube will Kontrollen verschärfen

Nachdem mehrere große Geldgeber wie die Deutsche Bank, Adidas, Lidl und Mars ihre Werbeausgaben gestoppt haben, ging Youtube gegen eine Vielzahl von fragwürdigen Kanälen vor und gelobt Besserung.



Das Unternehmen hat die Ausschüttung von Werbeerlösen an die Betreiber fragwürdiger Kanäle gestoppt und tausende Videos gelöscht. Dabei handelt es sich unter anderem um sexualisierte Darstellungen von Kindern.