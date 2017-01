Wegen Wettbewerb: Airbus plant Revolution im Satellitengeschäft

Das Geschäft mit Raketen und Satelliten ist im Umbruch. Um mit der Niedrigpreis-Konkurrenz mithalten zu können, suchen etablierte Anbieter wie Airbus nach neuen Mitteln und Wegen.



Was Airbus in einer Fabrik in Florida vorhat, ist eine Revolution für das Satellitengeschäft des europäischen Luftfahrtriesen. "Bislang haben wir in guten Jahren nicht mehr als zehn Satelliten gebaut", resümiert Nicolas Chamussy, seit einem halben Jahr Airbus-Raumfahrtchef. "Hier werden wir zwei Satelliten am Tag liefern."