Wegwerfen geht nicht: TV-Doku über Messies "Zuhause im Chaos"

Ein Leben in permanenter Unordnung ist schwer vorstellbar. Doch immer mehr Menschen wohnen so - und vereinsamen. Im ZDF läuft diesen Dienstag hierzu die Doku "Zuhause im Chaos - Messies räumen auf".



Die Wohnung ist restlos zugemüllt, überall stapeln sich Bücher und andere Dinge, über die es hinüberzusteigen gilt. Besucher empfangen oder Wäsche aufhängen: unmöglich. Warum und wie Menschen in derartiger Unordnung leben, das beleuchtet die TV-Reportage "Zuhause im Chaos - Messies räumen auf" aus der Reihe "37 Grad" am Dienstag um 22.15 Uhr im ZDF.



"Hier bin ich von allem umgeben, was mir lieb und recht ist", sagt die 80-jährige Marie, denn "wegwerfen geht gar nicht, man kann das alles ja noch mal gebrauchen". Schön findet die ehemalige Bibliothekarin ihren Sammelzwang zwar nicht, aber sie wird in der "bunten Welt ihrer Dinge" weiterleben.