Weihnachten: Ein Jahr gratis Freenet TV

Pünktlich zum Weihnachtsfest wollen freenet TV, Samsung und Disney ihre Kunden zum Kaufen animieren. Ausgedacht haben sie sich dafür eine Aktion unter dem Titel: "Kauf 1, bekomme 3". Lohnt sich das Angebot für den Verbraucher?



Die Weihnachtssaison ist eingeläutet und überall locken Schnäppchen. So auch bei Samsung. Der Konzern mit Hauptsitz in Südkorea will den eigenen Kunden ein Entertainment-Paket anbieten. Dieses besteht aus der Media Box Lite freenet TV von Samsung inklusive einem Jahr freenet TV gratis und einem Disney Store Gutschein über 20 Euro.