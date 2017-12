Weihnachten: Streaming toppt SMS und Telefon im Netz

Kunden des Düsseldorfer Telekommunikationsanbieters Vodafone haben zum Weihnachtsfest 2017 ihre Smartphones deutlich häufiger genutzt als in den Vorjahren - aber nicht für Telefon und SMS.



Allein an Heiligabend rauschten mehr als 1,2 Millionen Gigabyte Daten durchs Netz. Das sind umgerechnet fast vier Millionen zehnminütige Videos in bester HD-Qualität, informierte der Anbieter am Donnerstag.



Deezer, Netflix und Co. liegen voll im Trend. Die Deutschen genossen auch an den freien Tagen ihre Lieblingssongs und -filme. Vor allem an den beiden Weihnachtsfeiertagen begaben sich die Streaming-Dienste auf Triumphzug. In der Spitze streamten bis zu 120.000 Nutzer pro Sekunde an den Weihnachtstagen zeitgleich Netflix in bester HD-Qualität über das Vodafone-Netz. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Plus von rund 30 Prozent.