Weihnachten: Verbraucherschützer warnen vor Fake-Onlineshops

Augen auf beim Weihnachtskauf: Bei besonders günstigen Schnäppchen im Internet ist Vorsicht geboten, denn oftmals stünden die Käufer am Ende mit leeren Händen da. Verbraucherschützer warnen nun vor Fake-Onlineshops.



Wenn die Wunschkamera nur noch 250 statt 1500 Euro kostet oder der Kühlschrank um die Hälfte reduziert ist, zögern manche Schnäppchenjäger nicht lange. Doch wer lieber online als im Geschäft shoppen geht, muss besonders in der Vorweihnachtszeit bei den Angeboten genau hingucken. Verbraucherschützer warnen vor sogenannten Fakeshops.



Bei Amazons Marktplatz, wo Händler ihre Waren anbieten, könne sich etwa schon der Eindruck vom "Eldorado für Betrüger" aufdrängen, schreibt die Verbraucherzentrale NRW in schroffen Worten im Internet. "Es ist ein Dauerthema", sagt Christian Aldenhoff von der Verbraucherzentrale. Schon vor einem Jahr seien erste Beschwerden über Amazons Händlerportal Marketplace eingegangen. Es gebe auch andere, kleinere Plattformen mit dem gleichen Problem, doch der Onlineriese sei die bekannteste. Zu Weihnachten wird hier besonders viel bestellt – doch wer nicht genau hinschaut, könnte an Heiligabend mit leeren Händen dastehen.