Weihnachten: Weniger TV-Zuschauer als unter dem Jahr?

Das Magazin Reader's Digest hat eine repräsentative Umfrage veröffentlicht, laut der jeder Zweite an den Weihnachtsfeiertagen weniger vor dem TV sitzt als unter dem Jahr.



In seiner jüngsten Ausgabe ging das Magazin Reader's Digest einer Frage auf die Spur, die anlässlich der Jahreszeit schon bald wieder aktuell ist: Wie viel Zeit verbringt der Verbraucher an den Feiertagen vor dem Fernsehen? Das Meinungsforschungsinstitut Emnid hat sich der Aufgabe gestellt und nun für das Reader's Digest Erstaunliches herausgefunden.