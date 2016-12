Weihnachtsgewinnspiel: DVB-T2-Receiver von Humax

DIGITAL FERNSEHEN verlost in der Vorweihnachtszeit in diesem Jahr wieder attraktive Preise. Heute haben die Teilnehmer die Gelegenheit, einen modernen Freenet-TV-Receiver der Marke Humax zu gewinnen und zukünftig Privat- und öffentlich-rechtliche Sender in HD-Qualität via Antenne zu empfangen.



Moderner, schärfer und vielfältiger – das ist das neue Antennenfernsehen DVB-T2 HD. Dank neuester Technologie und Komprimierungsverfahren empfängt der HD Nano T2 alle über DVB-T2 sowie den bisherigen Standard DVB-T verbreiteten TV- und Radioangebote in Deutschland. Durch das integrierte Entschlüsselungssystem empfangen Sie mit dem Nano T2 auf Wunsch auch das Angebot von Freenet TV mit vielen Privatsendern in HDTV. Besonderer Vorteil: Durch das integrierte Entschlüsselungssystem ist auch die Aufzeichnung von Freenet-TV-Inhalten problemlos möglich. Meldungen zu diesem Thema

Weihnachtsgewinnspiel: FritzFon C5 zu gewinnen

Weihnachtsgewinnspiel: Universal-Fernbedienung zu gewinnen

Weihnachtsgewinnspiel: Devolo dLAN 1200+ Starter-Kit zum Auftakt

Das Humax-TV-Apps-Portal dient zudem als Tor zu einer Vielzahl attraktiver Angebote aus dem Internet. Die Verbindung zum Internet erlaubt den Zugriff auf die neuen Möglichkeiten rund um die Mediatheken, Video-on-Demand, personalisierte Musik und Fotodienste. Über den Humax App Store kommen stetig neuen Dienste hinzu.



Der Gewinn wird von Humax gesponsert und hat einen Wert von 145 Euro. Die Teilnahme ist ganz einfach: Schreiben Sie im nachfolgenden Kommentarfeld, warum Sie dieses Gerät gewinnen möchten. Unter allen Einsendungen verlosen wir die Humax Nano T2. Die Gewinner werden von uns im Anschluss persönlich via PM-Nachricht angeschrieben und nach ihren persönlichen Daten gefragt. Bitte platzieren Sie zu Ihrer Sicherheit keine persönlichen Angaben in der Nachricht.



Teilnahmeberechtigt sind alle Mitspieler mit einem Mindestalter von 18 Jahren und Wohnsitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Einsendeschluss ist der 12. Dezember 2016. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Bild: © Humax

Kommentare im DIGITAL FERNSEHEN Forum: