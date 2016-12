Weihnachtsgewinnspiel: DVB-T2-Receiver von Vantage

DIGITAL FERNSEHEN verlost in der Vorweihnachtszeit in diesem Jahr attraktive Preise. Heute können Teilnehmer einen modernen Freenet-TV-Receiver der Marke Vantage gewinnen und zukünftig somit Privat- und öffentlich-rechtliche-Sender in HD-Qualität via Antenne empfangen.



Der Vantage VT-93 T-HD kann dabei nicht nur mit uncodiert ausgestrahlten DVB-T2-Kanälen umgehen, sondern verarbeitet dank integrierter Decodiertechnik auch das Freenet-TV-Angebot, welches die privaten TV-Sender in HD beinhaltet. Außerdem lässt er sich über den Anschluss eines USB-Datenträgers zum digitalen Videorekorder nachrüsten – alle Funktionen dafür, inklusive der Pausetaste für Timeshift, beherrscht die Vantage-Box bereits bei Auslieferung. Als Anschlüsse stehen eine HDMI-Buchse sowie ein optischer Tonausgang S/PDIF bereit. Meldungen zu diesem Thema

Der Gewinn wird von Sky Vision gesponsert und hat einen Wert von 89 Euro. Die Teilnahme ist ganz einfach: Schreiben Sie im nachfolgenden Kommentarfeld, warum Sie dieses Gerät gewinnen möchten. Unter allen Einsendungen verlosen wir der Vantage VT-93 T-HD. Die Gewinner werden von uns im Anschluss persönlich via PM-Nachricht angeschrieben und nach ihren persönlichen Daten gefragt. Bitte platzieren Sie zu Ihrer Sicherheit keine persönlichen Angaben in der Nachricht.



Teilnahmeberechtigt sind alle Mitspieler mit einem Mindestalter von 18 Jahren und Wohnsitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Einsendeschluss ist der 23. Dezember 2016. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Bild: @ Sky Vision