Weihnachtsgewinnspiel: Devolo dLAN 1200+ Starter-Kit zum Auftakt

Weihnachten steht vor der Tür: DIGITAL FERNSEHEN verlost in der Vorweihnachtszeit auch in diesem Jahr attraktive Preise. Den Anfang macht am heutigen 1. Dezember das Devolo dLAN 1200+ Starter-Kit.



Smart befindet sich im Aufschwung. Neue Technologien, mit denen man diverse Dinge in der Wohnung oder im Haus steuern kann - auch von außerhalb per Fernzugriff - sind längst keine Zukunftsmusik mehr. Neuigkeiten und Produkttests rund um das vernetzte Heim finden sich auf unserem Partnerportal www.SMART-WOHNEN.net. In der Vorweihnachtszeit gibt es dort auch immer wieder die Chance, Präsente zum smarten Lebensstil zu gewinnen. Meldungen zu diesem Thema

Heute wird auf www.SMART-WOHNEN.net, ein Devolo dLAN 1200+ Starter-Kit verlost, mit dem sich das Heimnetzwerk im ganzen Haus flexibel nutzen lässt. Über die hausinterne Stromleitung verbinden Sie alle netzwerkfähigen Geräte mit bis zu 1200 Mbit/s direkt über jede Steckdose. Schauen Sie ganz einfach auf dem Portal vorbei. Wir wünschen Ihnen schon jetzt viel Glück.