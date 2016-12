Weihnachtsgewinnspiel: HD per Antenne mit Kathrein-Receiver

Weihnachten steht vor der Tür und wer noch auf der Suche nach einem Geschenk ist, wird bei unserem Gewinnspiel fündig. Diesmal in der Verlosung: Ein DVB-T2-Receiver von Kathrein, der den HD-Empfang auch über Antenne ermöglicht.



Mit dem Kathrein UFT 930 können TV-Sender in HD digital terrestrisch empfangen werden. Das integrierte Verschlüsselungssystem Irdeto ermöglicht dabei den Empfang nicht nur frei empfangbarer Receiver, sondern auch privater Sender in HD-Qualität. Zusätzlich verfügt der Receiver über die Möglichkeit, Zusatzinhalte über das Internet (HbbTV) zu nutzen. Über die USB-Buchse können zukünftig die Programme auch auf eine externe Festplatte aufgenommen werden.

Meldungen zu diesem Thema

Weihnachtsgewinnspiel: DVB-T2-Receiver von Vantage

Weihnachtsgewinnspiel DVB-T2-Receiver von Kathrein

Weihnachtsgewinnspiel: Mit vielen Preisen durch den Dezember

Der Gewinn wird von Kathrein gesponsert und hat einen Wert von 129 Euro. Die Teilnahme ist ganz einfach: Schreiben Sie im nachfolgenden Kommentarfeld, warum Sie dieses Gerät gewinnen möchten. Unter allen Einsendungen verlosen wir den Kathrein UFT 930. Die Gewinner werden von uns im Anschluss persönlich via PM-Nachricht angeschrieben und nach ihren persönlichen Daten gefragt. Bitte platzieren Sie zu Ihrer Sicherheit keine persönlichen Angaben in der Nachricht.



Teilnahmeberechtigt sind alle Mitspieler mit einem Mindestalter von 18 Jahren und Wohnsitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Einsendeschluss ist der 23. Dezember 2016. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.