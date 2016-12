Weihnachtsgewinnspiel: Humax-Flachantenne zu gewinnen

DIGITAL FERNSEHEN verlost in der Vorweihnachtszeit in diesem Jahr wieder attraktive Preise. Heute können Teilnehmer eine Humax Flat-Antenne H40 D2 gewinnen und zukünftig ihre Programme über Satellit empfangen.



Nicht selten ist der Frust bei Kabelkunden groß, wenn wieder einmal der interessante Sender nicht im heimischen Kabelnetz ausgestrahlt wird. Hinzu kommen hohe monatliche Kosten, die an den Anbieter abgetreten werden müssen. Sat-Antennen schaffen Abhilfe, ein schickes Modell gibt es heute zu gewinnen.

Noch nicht jeder Technikfan kommt in den Genuss, schon heute seine TV-Signale über Satellit zu beziehen. Oft war es bisher nicht möglich eine Antenne dezent auf dem Balkon zu platzieren. Sky Vision bietet mit der Humax-Flat-Antennenserie eine optimale Lösung. Die formschöne Antenne ist mit einem Twin-LNB ausgestattet und kann somit bis zu zwei Tuner parallel versorgen. Die Antenne selbst kann dezent auf dem heimischen Balkon – Südausrichtung natürlich vorausgesetzt – platziert werden. Bei den Empfangswerten müssen sich die kleinen Flachantennen dabei nicht den herkömmlichen 60 cm großen Sat-Antennen verstecken.



Der Gewinn wird von Sky Vision gesponsert und hat einen Wert von 159 Euro. Die Teilnahme ist ganz einfach: Schreiben Sie im nachfolgenden Kommentarfeld, warum Sie dieses Gerät gewinnen möchten. Unter allen Einsendungen verlosen wir die Humax Flat-Antenne H40 D2. Die Gewinner werden von uns im Anschluss persönlich via PM-Nachricht angeschrieben und nach ihren persönlichen Daten gefragt. Bitte platzieren Sie zu Ihrer Sicherheit keine persönlichen Angaben in der Nachricht.



Teilnahmeberechtigt sind alle Mitspieler mit einem Mindestalter von 18 Jahren und Wohnsitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Einsendeschluss ist der 10. Dezember 2016. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.