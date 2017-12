Weihnachtshighlights der öffentlich rechtlichen Spartenkanäle

Die Feiertage bei One, 3sat, Arte und ZDFneo werden mit Märchen, Spielfilm-Klassikern und Dokus gefeiert. DIGITAL FERNSEHEN bietet einen Überblick über das öffentlich-rechtliche Sparten-Programm zu Weihnachten.

Das vierte Lichtlein brennt



Der Heiligabend bei den öffentlich-rechtlichen Spartenkanälen ist musikalisch, märchenhaft und vor allem traditionell. One unterhält beispielsweise ab 17.15 Uhr mit der Show "Die schönsten Weihnachts-Hits". Ab 21.05 Uhr jagt hier ein Weihnachtsklassiker den anderen. Erst läuft "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" und im Anschluss, ab 22.30 Uhr "Die Feuerzangenbowle".

Meldungen zu diesem Thema

Die Feiertage bei History: Von Geschichte und Sklaverei

Weihnachtshighlights der privaten Spartenkanäle

Weihnachtshighlights: Das Programm der Dritten zum Fest

Auf 3sat sind um 12.20 Uhr die "Single Bells" zu sehen und zur Prime-Time wird im Ballett "Der Nussknacker" getanzt. Märchenhaftes Programm hat auch ZDFneo, wo um 20.15 Uhr "Die Schöne und das Biest" gezeigt wird. Wem der Sinn eher nach etwas Geheimnisvollem steht, wird bei Arte fündig. Dort läuft ab 11.20 Uhr die Doku "Hundert Meisterwerke und ihre Geheimnisse" und später am Abend wird es dann musikalisch mit "The Sound of Music", um 20.15 Uhr.

Alle Jahre wieder



Der Sender 3sat ist am 25. Dezember im Märchenfieber mit dem Klassiker "Hensel und Gretel" um 9.55 Uhr in Form einer Oper, gefolgt von "Zwerg Nase". One setzt auf Spielfilme am 1. Weihnachtsfeiertag. Um 16.50 Uhr ist "Paris, Paris - Monsieur Pigoil auf dem Weg zum Glück" zu sehen. Im Anschluss wird die Tragikomödie "An einem klaren Tag" zu sehen sein (18.40 Uhr).



ZDFneo zeigt heute ab 12.10 Uhr vier Folgen der Familienserie "Da kommt Kalle" bis ihn um 15.05 Uhr "Timm Thaler" und seine Abenteuerserie in einer Doppelfolge ablöst. Arte sendet zur Primetime den Klassiker "Vom Winde verweht" (20.15 Uhr).

Oh du fröhliche



Am zweiten Weihnachtstag startet Arte passend zur Tageszeit mit einer Kochreportage in den Mittag. Um 12.05 Uhr läuft "Die kulinarischen Abenteuer der Sarah Wiener in den Alpen". Am Rest des Tages dreht es sich bei dem Kultur-Sender um Ägypten. Beispielsweise mit dem Spielfilm, der um 20.15 Uhr läuft: "Land der Pharaonen".



ZDFneo setzt am 26. Dezember auf den Krankenhausklassiker "Die Schwarzwaldklinik", die mit fünf Folgen ab 16.40 Uhr zu sehen ist. Im Anschluss zeigt der Spartensender zur Prime-Time zwei Teile des TV-Krimis "Der Kommissar und das Meer".



One nimmt, wie schon an den anderen Weihnachtstagen, Spielfilme ins Programm: Um 14.45 Uhr läuft "Taking Woodstock", um 16.40 Uhr "Ein Sommer in New York" und um 18.15 Uhr "P.S. Ich liebe Dich". 3 Sat zeigt am letzten Tag vom diesjährigen Weihnachtsfest unter anderem den Jugendbuch-Klassiker "Die Abenteuer des Huckleberry Finn" um 15.40 Uhr.